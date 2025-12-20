Real Madrid vs Sevilla: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de España - Chilevisión

Real Madrid y Sevilla se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la liga española, midiéndose este sábado por la fecha 18°.

Los Merengues necesitan ganar para no seguir perdiéndole pisada al Barcelona, actual puntero del torneo que le saca cuatro puntos de ventaja.

Por el otro lado está el elenco de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes sueñan con dar el batacazo y rescatar puntos en un durísimo desafío.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Sevilla?

El partido del Real Madrid ante el Sevilla, válido por la fecha 18° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Sevilla por la liga española

El compromiso del La Casa Blanca ante el conjunto de Andalucía inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 20 de diciembre.

El estadio que recibe este duelo es el Santiago Bernabéu, donde se esperan casi 80 mil hinchas.