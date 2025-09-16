 Real Madrid vs Marsella: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Real Madrid vs Marsella: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League

La Champions League arranca con el Real Madrid recibiendo al Marsella, partido que se juega en el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

Martes 16 de septiembre de 2025 | 11:21

Real Madrid arranca su camino en la Champions League, enfrentando este martes al Olympique de Marsella por la primera fecha de la fase de liga.

Los Merengues llegan encendidos a su debut en el tradicional torneo tras ganar sus cuatro primeros encuentros en la liga española, de la mano de un inspirado Kylian Mbappé que ha ya convertido cuatro tantos en la temporada.

Por el otro lado está Les Phocéens, quienes cuentan con importantes jugadores como Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang y el argentino Leonardo Balerdi, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Marsella?

El partido del Real Madrid ante el Marsella, válido por la fecha 1° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este choque de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Marsella por la Champions League

El duelo de La Casa Blanca contra el conjunto francés inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 16 de septiembre.

El escenario es el mítico Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro desginado fue el bosnio Irfan Peljto.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Conmoción: Futbolista denunció que hinchas acosaron a su hija de 13 años en Brasil

Nueva polémica: La decisión que tomará Boca con Carlos Palacios tras su enojo

Independiente va por el golpe: El sorpresivo DT que busca para salir de profunda crisis

Alianza Lima vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora es el partido por Copa Sudamericana
Publicidad
Publicidad