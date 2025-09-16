Real Madrid vs Marsella: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

Real Madrid arranca su camino en la Champions League, enfrentando este martes al Olympique de Marsella por la primera fecha de la fase de liga.

Los Merengues llegan encendidos a su debut en el tradicional torneo tras ganar sus cuatro primeros encuentros en la liga española, de la mano de un inspirado Kylian Mbappé que ha ya convertido cuatro tantos en la temporada.

Por el otro lado está Les Phocéens, quienes cuentan con importantes jugadores como Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang y el argentino Leonardo Balerdi, entre otros.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Marsella?

El partido del Real Madrid ante el Marsella, válido por la fecha 1° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este choque de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Marsella por la Champions League

El duelo de La Casa Blanca contra el conjunto francés inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 16 de septiembre.

El escenario es el mítico Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro desginado fue el bosnio Irfan Peljto.