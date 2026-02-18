Quién es Gianluca Prestianni, el argentino que desató un escándalo en la Champions League - Chilevisión

Gianluca Prestianni fue uno de los protagonistas de una jornada muy polémica en la Champions League, teniendo un fuerte cruce con Vinicius Júnior en el partido el Benfica ante el Real Madrid.

Por el partido de ida de los playoffs, el argentino encaró al brasileño tras su golazo que terminó dándole la victoria al Merengue este miércoles en Lisboa.

Luego de varios segundos discutiendo, el carioca se acercó al árbitro del encuentro y acusó a su rival de racismo, por lo que el cotejo estuvo detenido por varios minutos.

Gianluca Prestianni, quién es el polémico argentino que jugó el Mundial Sub 20 en Chile

Nacido en la provincia de Buenos Aires en enero del 2006, Prestianni es mediocampista ofensivo y se formó en las inferiores de Vélez Sarsfield.

Tras debutar con solamente 16 años, el 2024 fue comprado por el Benfica en cerca de 10 millones de euros, firmando contrato hasta el 2029.

Si bien le costó adaptarse al fútbol europeo, poco a poco se fue ganando un lugar en Las Águilas y terminó volviéndose una pieza importante para el entrenador José Mourinho.

Además de destacar por su gran talento y capacidad de vulnerar a sus rivales, su nombre dio que hablar el 2025 por las polémicas en las que estuvo involucrado en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

En aquel certamen, el joven de 20 años disparó en reiteradas oportunidades contra el público nacional, generando pifias e insultos en redes sociales.

Respecto a las acusaciones, el volante descartó haber realizado insultos racisctas contra Vinicius y fue defendido por su club.