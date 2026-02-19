“Dejemos el show”: Ex jugador de la U respalda a Gianluca Prestianni tras acusaciones de racismo - Chilevisión

Gastón "la Gata" Fernández defendió a Gianluca Presttiani tras el incidente que tuvo con Vinicius Júnior, donde fue acusado de racista en un duelo entre el Benfica y el Real Madrid por la Champions League.

El ex jugador de Universidad de Chile, retirado de la actividad hace varias temporadas, es uno de los agentes del polémico volante argentino.

En sus redes sociales, el otrora delantero publicó un comunicado en el que remarcó que habían "pulsaciones elevadas", apuntando a que el brasileño tenía "un partido aparte con el público".

La defensa de la Gata Fernández a Gianluca Prestianni

En su respaldo al joven de 20 años, Fernández indicó que fue "una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público. Estuve en la cancha y fue lo que vi"

"Hay millones de imágenes de futbolistas tapándose la boca con la camiseta. De ahí a un hecho de racismo me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventajas", añadió.

Fernández no se quedó ahí e insistió: "Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite".

"Seamos justos y dejemos el show a un lado. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron", agregó el representante.

Mira la defensa de Gastón Fernández acá