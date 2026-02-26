Tristeza en argentina por muerte de Claudio “Yerbatero” González, ex futbolista que pasó por Chile - Chilevisión

Conmoción ha causado en Argentina la muerte de Claudio Daniel González, ex futbolista apodado como "Yerbatero" que perdió la vida a los 49 años.

El otrora delantero, que pasó por el fútbol chileno al jugar en Cobreloa, falleció producto de las complicaciones que le dejó una neumonía.

La noticia fue dada a conocer este 25 de febrero por sus familiares, provocando una ola de mensajes de los clubes que defendió en su extensa carrera.

Cobreloa despide a Claudio "Yerbatero" González

A través de sus redes sociales, Los Loínos despidieron al trasandino, afirmando que "una triste noticia nos azota en esta jornada".

"Hasta siempre goleador. Descanse en paz y muchas gracias por haber vestido la gloriosa camiseta naranja", señaló el elenco de Calama.

González llegó a reforzar a los Zorros del Desierto el 2005 cedido desde Rosario Central, pero no pudo sumar una gran cantidad de minutos producto de las lesiones.

Además de Cobreloa, el Yerbatero, apodado así desde su juventud, estuvo en Estudiantes de La Plata, Patronato, Independiente y Talleres de Córdoba, entre otros.

El ex futbolista se caracterizó por ser un ariete de mucha movilidad, aprovechando su velocidad e inteligencia para hacerse un nombre en el fútbol argentino.

