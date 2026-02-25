Real Madrid vs Benfica: Hora y dónde ver EN VIVO revancha por playoffs Champions League - Chilevisión

Real Madrid enfrenta al Benfica en uno de los partidos más esperados del último tiempo, buscando este miércoles sentenciar la llave de playoffs de la Champions League.

El Merengue viene de imponerse por la cuenta mínina en la ida disputada en Portugal, la que tuvo un escándalo por los presuntos dichos racistas que habría dicho el argentino Gianluca Prestianni a Vinicius Júnior.

A raíz de esto, el volante de Las Águilas fue suspendido de manera provisional, por lo que no estará en el cotejo de esta jornada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Benfica?

El partido del Real Madrid ante el Benfica, válido por la vuelta de los playoffs de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, el gran duelo será emitido de forma online por la plataforma de streaming Disney +, para la cual hay que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League

El encuentro de los españoles contra los lusos comienza a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 25 de febrero.

El compromiso se juega en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic.