Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en Francia: Futbolista se defendió de acusación - Chilevisión

Achraf Hakimi, futbolista del PSG, irá a juicio tras una presunta violación ocurrida en Francia el 2023, caso que ha conmocionado al país.

El marroquí fue acusado por una mujer, quien señaló que hubo una agresión sexual en el domicilio del jugador ubicado en París.

Una vez comenzadas las indagatorias, la fiscalía de Nanterre solicitó al respectivo tribunal penal que el seleccionado internacional sea juzgado por el cargo de violación.

De acuerdo a lo reportado por AFP, la joven intentó evitar que el africano se acercara, asegurando que llegó a lanzar una patada en su propia casa.

A partir de ese momento, envió un mensaje a una persona cercana y posteriormente presentó la acción legal en contra del jugador de 27 años.

Hakimi se defiende tras acusación de violación: "Es falso"

Una vez conocida la noticia, Hakimi se defendió y lanzó un breve comunicado, asegurando que "una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso".

"Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública", agregó.

Por su parte, la Fiscalía aseguró tener pruebas necesarias para solicitar la prisión del defensor del PSG.