Ex pareja de Alexis Sánchez fue madre nuevamente: Tuvo su segundo hijo con futbolista europeo - Chilevisión

Corría agosto del 2019 y Alexis Sánchez daba que hablar por estar muy cerca de dejar el Manchester United y por tener una nueva pareja. Se trata de Anna Modler.

Tras ser fotografiados en Europa, la sudafricana confirmó meses después el romance al publicar fotografías de su cumpleaños número 22 junto a las mascotas del jugador chileno.

A pesar de que estuvieron un tiempo y que la modelo llegó a encariñarse con Atom y Humber, los perros del tocopillano, la relación no prosperó.

Anna Modler, la ex pareja de Alexis Sánchez que fue madre por segunda vez

Tras el quiebre con Maravilla, la influencer africana comenzó a salir con Eric Dier, futbolista inglés con quien se casó en julio del 2023 en una masiva ceremonia.

A dos años y medio de ese momento, Modler, que se cambió el apellido por el de su actual marido, confirmó el nacimiento de su segundo hijo.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, tomándole una tierna foto al jugador con los dos pequeños.

El anuncio se dio pocos días después de que Sánchez se expresara por la llegada de su hija, la que llegó producto de su relación con Alexandra Litvinova.

Dier es uno reconocido volante británico que pasó por el Tottenham y el Bayern Múnich, fichando a mediados del año pasado por el Mónaco de Francia.