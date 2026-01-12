 Ex pareja de Alexis Sánchez fue madre nuevamente: Tuvo su segundo hijo con futbolista europeo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Ex pareja de Alexis Sánchez fue madre nuevamente: Tuvo su segundo hijo con futbolista europeo

Anna Modler tuvo un romance con Maravilla en la época en la que defendía al Manchester United. Años más tarde, la sudafricana se casó con Eric Dier.

Lunes 12 de enero de 2026 | 12:20

Corría agosto del 2019 y Alexis Sánchez daba que hablar por estar muy cerca de dejar el Manchester United y por tener una nueva pareja. Se trata de Anna Modler.

Tras ser fotografiados en Europa, la sudafricana confirmó meses después el romance al publicar fotografías de su cumpleaños número 22 junto a las mascotas del jugador chileno.

A pesar de que estuvieron un tiempo y que la modelo llegó a encariñarse con Atom y Humber, los perros del tocopillano, la relación no prosperó.

Anna Modler, la ex pareja de Alexis Sánchez que fue madre por segunda vez

Tras el quiebre con Maravilla, la influencer africana comenzó a salir con Eric Dier, futbolista inglés con quien se casó en julio del 2023 en una masiva ceremonia.

A dos años y medio de ese momento, Modler, que se cambió el apellido por el de su actual marido, confirmó el nacimiento de su segundo hijo.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, tomándole una tierna foto al jugador con los dos pequeños.

El anuncio se dio pocos días después de que Sánchez se expresara por la llegada de su hija, la que llegó producto de su relación con Alexandra Litvinova.

Dier es uno reconocido volante británico que pasó por el Tottenham y el Bayern Múnich, fichando a mediados del año pasado por el Mónaco de Francia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Mauricio Isla mostró su lado más romántico: Dedicó posteo a Emily Matute por primer aniversario

Futbolista anuncia compromiso con conocida influencer: Novia es ex pareja de antiguo compañero

“Se permitió la atracción”: Latife Soto sorprende con presagio sobre Sammis Reyes y Emilia Dides

“Nos quedamos”: La señal de Cata Vallejos que confirmaría quiebre con Pablo Galdames
Publicidad
Publicidad