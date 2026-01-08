Polémica por penal y rumores de Brasil: Las 5 frases que dejó Alexis Sánchez tras romper el silencio - Chilevisión

Ante el complejo momento que vive el Sevilla, Alexis Sánchez rompió el silencio y se mostró tranquilo de cara a la segunda rueda de la liga española.

Maravilla habló este jueves en conferencia de prensa y abordó el complejo escenario de su club, quienes acumulan tres derrotas consecutivas.

El delantero aprovechó la instancia para hablar de diferentes temas, entre los que está su deseo de volver a la Selección Chilena con 37 años.

Adicionalmente, el ariete se refirió a la polémica por el penal cedido en la reciente caída con el Levante, dejando atrás cualquier roce con algún compañero.

A esto se agregó los rumores que lo vinculan a equipos brasileños, recalcando que está contento en el Sevilla y que no se quedó en Europa por temas económicos.

Las frases que dejó Alexis Sánchez en conferencia de prensa