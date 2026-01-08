Polémica por penal y rumores de Brasil: Las 5 frases que dejó Alexis Sánchez tras romper el silencio - Chilevisión

Ante el complejo momento que vive el Sevilla, Alexis Sánchez rompió el silencio y se mostró tranquilo de cara a la segunda rueda de la liga española.
Maravilla habló este jueves en conferencia de prensa y abordó el complejo escenario de su club, quienes acumulan tres derrotas consecutivas.
El delantero aprovechó la instancia para hablar de diferentes temas, entre los que está su deseo de volver a la Selección Chilena con 37 años.
Adicionalmente, el ariete se refirió a la polémica por el penal cedido en la reciente caída con el Levante, dejando atrás cualquier roce con algún compañero.
A esto se agregó los rumores que lo vinculan a equipos brasileños, recalcando que está contento en el Sevilla y que no se quedó en Europa por temas económicos.
Las frases que dejó Alexis Sánchez en conferencia de prensa
- Posible regreso a La Roja: "Yo siempre he estado disponible, solo que la Selección está en un proceso (...) Obviamente que siempre están las ganas de estar y guiar a los jóvenes, que es lo mismo que estoy haciendo acá".
- Polémica con penal cedido a Isaac Romero: "(Lucien) Agoumé tomó el balón y al final le pego yo. Le dije a Isaac si quería patear y me dijo que sí, estaba con confianza. Es parte del fútbol, puede pasar y equivocarse. Es de la cantera y algún día tiene que aprender. A mí me tocó fallar en el Mundial 2014 (ante Brasil) y después hice el penal más importante de mi vida (contra Argentina el 2015). Esto no me va a cambiar nada, a él sí porque tiene que aprender. Le dije que es parte del fútbol. Si (el penal) era para ponerse 1-1 lo pateaba yo".
- Rumores de partir a Brasil: "No tengo 25 años, tengo 37 y trato de hacerlo bien. Tuve opción de ir a Brasil y a Chile, (pero) quise quedarme acá. Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad".
- Sergio Ramos y posible compra del Sevilla: "Sería bueno para el club que venga alguien que estuvo mucho tiempo. Si al club le hace bien, bienvenido sea. Yo estoy de paso para ayudar a los jóvenes y por la situación que está. Vengo para ser un aporte y trato de serlo en los entrenamientos y en hablar con ustedes".
- Ambición y consejo a los jóvenes: "Siempre quiero dar más y estar bien. Amo este deporte y no estoy aquí por dinero. SI fuera por eso iría a Brasil o Chile, estoy acá porque me gusta ayudar a los jóvenes. A los chicos que critican les digo: 'Esto es normal, acostúmbrate'. Si quieren ser los mejores, tienen que acostumbrarse a los estadios llenos y que les digan cosas".