Remezón en el Manchester United: Ruben Amorim dejó de ser el DT tras los malos resultados - Chilevisión

La etapa de Ruben Amorim en el Manchester United se acabó. El club inglés oficializó este lunes la salida del entrenador tras el empate 1-1 ante el Leeds United por la Premier League.

A través de un comunicado, Los Diablos Rojos anunciaron que el portugués dejó el cargo que asumió en noviembre del 2024.

Los resultados con el luso no fueron nada buenos. El club terminó 15° en el campeonato anterior y no clasificó a ninguna copa internacional.

Si bien alcanzó la final de la Europa League, cayendo ante el Tottengham, hubo derrotas humillantes como la caída por FA Cup ante el Grimsby Town, equipo de la cuarta división.

Actualmente, el elenco de Old Trafford ocupa el sexto lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos en 20° fechas, muy lejos del Arsenal que es líder con 48 unidades.

El histórico que reemplazará a Ruben Amorim

La dirigencia informó que el reemplazante de Amorim será Darren Fletcher, histórico ex jugador del Manchester United que asumirá como DT interino.

El escocés se hará cargo del equipo en el próximo duelo frente al Burnley, todo mientras la directiva inició la búsqueda de un nuevo entrenador.