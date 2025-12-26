Triunfo de oro: Manchester United venció al Newcastle y trepó al quinto puesto de la Premier - Chilevisión

El Manchester United logró este viernes un vital triunfo por 1-0 ante el Newcastle en Old Trafford, en el único encuentro disputado esta jornada en la Premier League.

La única cifra del partido llegó al minuto 25, cuando Patrick Dorgu aprovechó un mal despeje de la defensa rival para conectar una volea, anotando su primer gol con el club.

Antes de la apertura de la cuenta, Senne Lammens fue figura al evitar el gol de Bruno Guimaraes. Si bien el United sufrió en el arranque, la habilidad de Dorgu logró articular al equipo.

Las "Urracas" buscaron el empate a toda costa, con un Lewis Hall que lanzó un remate en el travesaño al 62' y Anthony Gordon falló un claro intento de gol, pero la defensa local aguantó el asedio.

United escaló al quinto puesto de la Premier League

Con esta victoria, el United escala al quinto puesto de la Premier League. El Newcastle, en tanto, se estanca en la undécima posición y sigue sin encontrar regularidad como visitante.

Históricamente, el United amplió su leyenda en el tradicional Boxing Day con su 23ª victoria. Para el Newcastle fue otra jornada triste, sumando su 17ª derrota en esta fecha tradicional.