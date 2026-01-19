Pablo Milad de refirió al formato de las próximas Eliminatorias y destacó a Manuel Pellegrini - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió al formato de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030, el que tendrá a seis países como sedes.

En entrevista con La Tercera, el máximo dirigente del fútbol chileno anticipó que las Clasificatorias comenzarán "en marzo o junio del 2027" en un formato similar al de procesos anteriores.

"No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: Todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes", señaló.

En ese punto, el directivo recalcó: "Independientemente de que hay un proyecto para que los ocho primeros se clasifiquen, pero no se ha concretado aún. Esos ocho primeros jugarán la UEFA Nations League con los europeos, por el convenio que tenemos de colaboración mutua".

Sobre esta particular idea, el líder del orgnaismo con sede en Quilín comentó que "sería para el año 2030 o 2031, no para ahora mismo. La idea es que participemos en la Nations League, ser parte de grupos con ellos. Sería bastante interesante, algo que nunca se ha hecho".

"Ellos vendrían, nosotros iríamos, y así, pero todavía no es oficial. Ahora, creo que es importante tener claro que, independientemente de cómo sean estas Eliminatorias, Chile tiene que clasificar. Estamos dejando los cimientos para eso", agregó.

La búsqueda de un DT para La Roja

Además, Milad abordó la búsqueda de un entrenador para la Selección Chilena, destacando el trabajo de Nicolás Córdova que se ha mantenido como interino.

El presidente de la ANFP remarcó que "Nico tiene las capacidades para seguir al mando de la Selección hasta que llegue el técnico definitivo. Y eso él lo tiene claro. Felipe Correa tiene una vasta experiencia y está encargado de buscar al técnico, pero hay tiempos y hay plazos".

Consultado sobre Manuel Pellegrini, que renovó su contrato con el Betis hasta el 2027, el dirigente comentó: "Viene el Mundial y cuando termine se abrirán nuevas posibilidades para traer DT".

"Ahora bien, Manuel Pellegrini es admirado por todos los chilenos y tiene la carrera más brillante de cualquier técnico en la historia de nuestro país. Sería un honor que el día mañana asumiera la dirección técnica de nuestra Selección. Por el momento, no hay prisa", añadió.

En ese punto, Milad contó que "siempre ha habido comunicación con él desde la Federación", resaltando que "no en lo personal, pero sí desde la Federación. Siempre hemos tenido una muy buena relación con él".

"Incluso, cuando vino, estuvo en Juan Pinto Durán con Gareca. Él quería ver. Nunca ha habido distancia con él", manifestó.