“Literalmente lo rompió”: Con fractura expuesta terminó jugador tras patada en Liga de Ecuador - Chilevisión

Con una fractura de tibia y peroné terminó el jugador Jean Pierre Arroyo, de Independiente del Valle, durante el encuentro con Mushuc Runa la jornada de ayer sábado.

La grave lesión se generó luego de que el mediocampista fuera interceptado por una violenta entrada del argentino Brian Negro, integrante del cuadro ecuatoriano, recibiendo automáticamente una tarjeta roja.

Así fue el tenso momento de la lesión de Jean Pierre Arroyo

El hecho ocurrió durante el segundo tiempo del partido, mientras los jugadores hacían su mejor esfuerzo equilibrar la balanza de goles a su favor.

En este contexto, Arroyo corría con rapidez cuando una barrida de Negro lo arrojó al suelo, dejándolo con el tobillo y la pierna izquierda visiblemente lesionadas.

Ante esto, la tensión se posicionó en la cancha e incluso se generó una pelea entre Jordy Alcívar del IDV y Christopher Angulo, del equipo contrario.

Desde el Club Deportivo Independiente del Valle emitieron un comunicado agradeciendo los mensajes con buenos deseos al mediocampista tras la lesión que será operada este domingo.

Por su parte, desde Mushuc Runa indicaron que la acción de Negro se dio "en el contexto propio de la intensidad y dinámica del juego(...) sin ningún tipo de intención de causar daño al jugador rival".

Revisa aquí el video | Imágenes sensibles: