Impacto en el Real Madrid: Xabi Alonso deja el club tras perder Supercopa ante el Barcelona - Chilevisión

Remezón total en el Real Madrid. Xabi Alonso dejó de ser el entrenador luego de perder este domingo la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

A través de un comunicado, el Merengue confirmó este lunes que el ex futbolista no continuará al mando del primer equipo en una decisión que se tomó de "mutuo acuerdo".

La Casa Blanca afirmó que el ahora ex DT "siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", agregaron.

El otrora volante dejó su puesto a solamente siete meses de haber asumido, iniciando su etapa en el Mundial de Clubes en el que se despidió en semifinales tras perder 3-0 contra el PSG.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

Adicionalmente, el Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa asumirá como nuevo DT a partir de esta misma jornada.

El flamente estratega fue futbolista de la institución por varios años, dirigiendo al fútbol joven del club y al equipo B, conocido como Real Madrid Castilla.