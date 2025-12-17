Corinthians vs Vasco da Gama EN VIVO: Hora y dónde ver final ida de Copa de Brasil - Chilevisión

Corinthians y Vasco da Gama protagonizan este miércoles un verdadero partidazo, midiéndose por la primera final de la Copa de Brasil.

Con Memphis Depay a la cabeza, el Timao busca dar el primer golpe en condición local y sacar ventaja en la lucha por un título que no consigue hace 16 años.

Por el otro lado está el Gigante de Colina, quienes confían en el talento de Philippe Coutinho para terminar de buena manera una irregular temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Corinthians vs Vasco da Gama?

El partido de Corinthians ante Vasco da Gama, válido por la final ida de la Copa de Brasil, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO también emitirá este esperado duelo de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Corinthians y Vasco da Gama por la Copa de Brasil

El compromiso entre paulistas y cariocas inicia a las 21:30 horas de Chile de este miércoles 17 de diciembre.

El escenario para el gran encuentro es el Arena Corinthians, recinto en el que se esperan casi 50 mil hinchas.