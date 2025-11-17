La alegría de Ben Brereton por su gran retorno a La Roja: “Ha sido divertido” - Chilevisión

Ben Brereton volvió a ser pieza clave en la Selección Chilena, aportando con un gol en el triunfo 2-0 sobre Rusia el pasado sábado el Sochi.

El delantero del Derby County ingresó en el segundo tiempo y aprovechó un rebote en el área para decretar la victoria de La Roja, donde retornó en septiembre tras no ser considerado por Ricardo Gareca.

En la previa del asegundo amistoso ante Perú, el nacional no ocultó su alegría y recalcó: "Definitivamente quiero jugar por Chile".

"Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido divertido y hemos obtenido buenos resultados. Todos estamos muy felices y emocionados por el futuro", comentó.

Ben Brereton destaca al cuerpo técnico de La Roja

En diálogo con el periodista Kenotrotamundos, el atacante afirmó que en el cuerpo técnico y el plantel "han sido increíbles. Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo, bien conectado".

"Ahora se trata de dar un paso hacia adelante. Todos estamos decepcionados por no clasificar al Mundial, pero ahora estamos olvidando eso y enfocándonos en lo que nos queda por delante. Siento que los últimos tres partidos han sido muy buenos", agregó.

Brereton insistió en que Nicolás Córdova y su staff "ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile".

El segundo amistoso entre La Roja y Perú se disputará este martes 18 de noviembre, comenzando a las 14:00 horas de nuestro país.