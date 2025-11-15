Chile se hace fuerte en Rusia y logra un gran triunfo en amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena logró una gran victoria este sábado, derrotando 2-0 a Rusia en un nuevo amistoso internacional.

En el Estadio Olímpico de Fisht, Sochi, La Roja se hizo fuerte y sacó adelante un duro encuentro frente un equipo que venía de igualar ante Perú.

Los locales dominaron en el duelo en el comienzo y tuvieron dos chances con Aleksandr Golovin, quien lo intentó con un tiro colocado y un derechazo que contuvo de buena forma Lawrence Vigoroux

A los 37 minutos, el elenco nacional abrió la apertura de la cuenta tras recuperar la pelota en mitad de cancha, aprovechando la potencia de Gonzalo Tapia.

El delantero del Sao Paulo aguantó la marca y batió al arquero Stanislav Agkatsev con un zurdazo cruzado que desató la alegría de sus compañeros.

La Roja le saca un importante invicto a Rusia

En el complemento, La Roja aguantó las arremetidas de los dirigidos por Valeri Karpin que llegaron a tener un remate en el travesaño.

El combinado nacional respondió con un remate de Vicente Pizarro que dio en la mano de un defensa, situación que de manera increíble no se cobró como penal.

La tranquilidad llegó a los 76' con el ingresado Ben Brereton, quien aprovechó un rebote en el área y aumentó la diferencia ante otro error de la defensa.

Con esto, los pupilos de Nicolás Córdova se quedan con la victoria y le saca un invicto de 23 cotejos al Sbornaya, cuadro que no caía desde hace casi cuatro años.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

El próximo partido de Chile será el martes 18 de noviembre, día en que se medirá a Perú en el último compromiso del 2025.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas de nuestro país y se disputará en Sochi.