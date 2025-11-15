 Sorpresa en la dupla de ataque: La formación de Chile para el amistoso ante Rusia - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Sorpresa en la dupla de ataque: La formación de Chile para el amistoso ante Rusia

El entrenador Nicolás Córdova ratificó la línea de tres defensores. Además, Gonzalo Tapia se ganó un puesto en la delantera.

Sábado 15 de noviembre de 2025 | 10:36

Chile ratificó su formación para el partido ante Rusia, rival al que visita en Sochi en un importante amistoso internacional.

El entrenador Nicolás Córdova confirmó una línea de tres defensores y dos carrileros, además de la delantera compartida por Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

El estratega confirmó que el joven de 21 años y el atacante del Sao Paulo armarán dupla, apostando a su técnica y potencia física.

Chile tiene formación para el duelo ante Rusia

La alineación de los nacionales es: Lawrence Vigourux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Lucas Cepeda, Ben Brereton y Felipe Loyola, entre otros.

Chile vs Rusia: Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El amistoso de Chile ante Rusia arranca a las 12:00 horas de este sábado 15 de octubre.

El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Rusia vs Chile: Revive las reacciones a la victoria de La Roja en nuevo amistoso

Rusia vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido

Chile se hace fuerte en Rusia y logra un gran triunfo en amistoso internacional
00:53

De no creer: El insólito penal que no se le cobró a Chile ante Rusia que irritó a Nicolás Córdova

Emitido el 31/12/1969

Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Rusia con las reacciones EN VIVO
Publicidad
Publicidad