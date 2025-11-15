Sorpresa en la dupla de ataque: La formación de Chile para el amistoso ante Rusia - Chilevisión

El entrenador Nicolás Córdova ratificó la línea de tres defensores. Además, Gonzalo Tapia se ganó un puesto en la delantera.
Chile ratificó su formación para el partido ante Rusia, rival al que visita en Sochi en un importante amistoso internacional.
El entrenador Nicolás Córdova confirmó una línea de tres defensores y dos carrileros, además de la delantera compartida por Darío Osorio y Gonzalo Tapia.
El estratega confirmó que el joven de 21 años y el atacante del Sao Paulo armarán dupla, apostando a su técnica y potencia física.
La alineación de los nacionales es: Lawrence Vigourux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.
En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Lucas Cepeda, Ben Brereton y Felipe Loyola, entre otros.
El amistoso de Chile ante Rusia arranca a las 12:00 horas de este sábado 15 de octubre.
El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.