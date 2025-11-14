Con regresos: La posible formación de Chile para medirse a Rusia en amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena ultima detalles para el importante partido ante Rusia, rival al que se enfrentará en un amistoso internacional.

La Roja cuenta con contingente completo para este nuevo encuentro, el que se da en el inicio del proceso con miras al Mundial 2030.

Una de las novedades que plantearía el entrenador Nicolás Córdova es la titularidad de Darío Osorio, quien ocuparía un lugar en el ataque junto a Lucas Cepeda y Ben Brereton.

La posible formación de Chile para el duelo vs Rusia

Con esto, la formación de Chile sería con: Lawrence Vigourux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Cepeda, Osorio y Brereton.

En la banca esperarían jugadores de gran actualidad como Marcelino Núñez o Maximiliano Gutiérrez.

Hora y dónde ver EN VIVO Chile vs Rusia

El partido de Chile ante Rusia comenzará a las 12:00 horas de nuestro país de este sábado 15 de noviembre, disputándose en Sochi.

El duelo amistoso lo podrás ver por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.