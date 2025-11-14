Con histórica salida incluida: El especial paso de Xabier Azkargorta como DT de La Roja - Chilevisión

Este viernes se confirmó la muerte de Xabier Azkargorta, recordado ex entrenador español que pasó por la Selección Chilena.

Apodado como "Bigotón", el otrora jugador profesional perdió la vida a raíz de complicaciones cardíacas, noticia que fue dada a conocer por diversos clubes de Bolivia en los que estuvo.

Precisamente, el Vasco dejó una huella en el fútbol altiplánico al comandar la Clasificación con la Selección al Mundial de Estados Unidos 1994, ganándose el prestigio del continente.

Xabier Azkargorta, el DT que dejó una histórica frase al dejar salir de La Roja

Poco después de ir con La Verde a la cita planetaria, Azkargorta tomó el mando de la Selección Chilena y dirigió su primer partido en marzo de 1995 en una victoria 2-1 sobre México en un amistoso.

Solamente un mes más tarde, el ciclo del español vivió su primera turbulencia al caer 6-0 ante Perú en Lima en otro cotejo internacional.

Si bien intentó enmendar el rumbo, la eliminación en primera ronda de la Copa América 1995 y el empate contra Venezuela en el inicio de las Clasificatorias a Francia 1998 le terminaron costando el puesto.

Precisamente, la igualdad 1-1 ante La Vinotinto en Barinas sentenció el periodo de Azkargorta en el combinado nacional. Al comunicar su salida, el DT dejó una frase para el recuerdo.

"Esperemos que esta vez sí, una vez muerto el perro, se acabe la rabia", señaló ante la prensa, recalcando que en Chile "han perdido un seleccionador, pero al menos han ganado un hincha más".

Tras salir del combinado nacional, el Vasco pasó por clubes de México y Japón, además de tener un nuevo periodo en Bolivia y llevar al Bolívar a las semifinales de la Copa Libertadores 2014.

Los números de Xabier Azkargorta al mando de La Roja