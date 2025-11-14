El fútbol chileno está de luto: Murió Xabier Azkargorta, recordado ex DT de La Roja - Chilevisión

Xabier Azkargorta, recordado ex futbolista español y otrora entrenador de la Selección Chilena, murió a los 72 años producto de complicaciones de salud.

El falleciemiento fue comunicado este viernes por Oriente Petrolero, uno de los clubes en Bolivia que dirigió el recordado "Bigotón".

El ex adiestrador dirigió por cerca de un año y medio a La Roja, específicamente entre inicios de 1995 y junio del año siguiente.

De acuerdo a las primeras informaciones, el Vasco perdió la vida debido a problemas cardiacos que atravesaba desde hace un tiempo importante.

La carrera de Xabier Azkargorta, el icónico ex DT de La Roja

Nacido en septiembre de 1953, Azkargorta tuvo una breve carrera de futbolista que incluyó pasos por la Real Sociedad y el Lagun Onak entre 1969 y 1976.

Más conocida fue su periodo como entrenador, donde dirigió en España al Valladolid, Sevilla y Tenerife, entre otros, haciéndose muy conocido en Sudamérica al clasificar con Bolivia al Mundial 1994.

En 1995 asumió como DT de La Roja, dirigiendo solamente 18 partidos y dejando el cargo en 1996 tras un empate 1-1 contra Venezuela como visitante por Eliminatorias.

Al oficializar su salida, el Bigotón entregó una emblemática frase: "Esperemos que una vez muerto el perro, se acabe la rabia".

Su última incursión fue en Atlético Palmaflor en Bolivia, donde solamente estuvo en la banca por 9 encuentros.