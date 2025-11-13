Chile vs Rusia: Cómo ver GRATIS el amistoso de La Roja por la app MiCHV - Chilevisión

La Selección Chilena se medirá frente al elenco ruso con un equipo liderados por varios nombres jóvenes en busca del recambio para el once nacional.
Jueves 13 de noviembre de 2025 | 18:24
La Roja saltará nuevamente al campo de juego en el que será uno de sus últimos partidos del 2025 y se medirá ante Rusia en un amistoso internacional.
La Selección Chilena está en un proceso de recambio y para la ocasión Nicolás Córdova citó a varios jugadores jóvenes en busca de nuevos nombres para el once.
Con esa tarea en mente, los seleccionados saldrán a la cancha el Estadio Olímpico Fisht de Sochi para medirse ante el elenco ruso.
La Selección Chilena enfrentará a su par de Rusia en un duelo amistoso este sábado 15 de noviembre, a partir de las 12:00 horas (hora de Chile).
El estadio para este compromiso es el Olímpico Fisht de Sochi, en Rusia, recinto en el que hace de local el PFC Sochi.
El encuentro de La Roja ante Rusia se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, a partir de las 21:00 horas.
El amistoso internacional también se podrá seguir de forma gratuita y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung).
Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:
Descarga MiCHV en tu Smart TV