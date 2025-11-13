 Chile vs Rusia: Cómo ver GRATIS el amistoso de La Roja por la app MiCHV - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Rusia: Cómo ver GRATIS el amistoso de La Roja por la app MiCHV

La Selección Chilena se medirá frente al elenco ruso con un equipo liderados por varios nombres jóvenes en busca del recambio para el once nacional.

Jueves 13 de noviembre de 2025 | 18:24

La Roja saltará nuevamente al campo de juego en el que será uno de sus últimos partidos del 2025 y se medirá ante Rusia en un amistoso internacional

La Selección Chilena está en un proceso de recambio y para la ocasión Nicolás Córdova citó a varios jugadores jóvenes en busca de nuevos nombres para el once. 

Con esa tarea en mente, los seleccionados saldrán a la cancha el Estadio Olímpico Fisht de Sochi para medirse ante el elenco ruso. 

¿Cuándo y a qué hora juega La Roja?

La Selección Chilena enfrentará a su par de Rusia en un duelo amistoso este sábado 15 de noviembre, a partir de las 12:00 horas (hora de Chile). 

El estadio para este compromiso es el Olímpico Fisht de Sochi, en Rusia, recinto en el que hace de local el PFC Sochi.

¿Cómo ver GRATIS el amistoso de La Roja?

El encuentro de La Roja ante Rusia se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, a partir de las 21:00 horas. 

El amistoso internacional también se podrá seguir de forma gratuita y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV (disponible en Android, iOS y Samsung). 

Descarga la APP MiCHV

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, tienes que seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Descarga MiCHV en tu Smart TV

  • En el caso de querer descargar la app en Smart TV (LG, Samsung y Google TV), esta debe ser instalada a través de la propia tienda de aplicaciones del televisor. 
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Arranca la nueva Roja: Los 5 jugadores que podrían debutar en el amistoso ante Rusia

Chile vs Rusia: Quién transmite EN VIVO el partido amistoso de La Roja

Zidane Yáñez fue destacado por diario español tras Mundial Sub 17: “Ha dejado su sello”

Con México incluido: Los equipos que terminaron “peor” que Chile y que clasificaron en Mundial Sub 17
Publicidad
Publicidad