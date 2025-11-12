Osvaldo “Pata Bendita” Castro hace historia y entra al Salón de la Fama en México: Su emotivo discurso - Chilevisión

El histórico goleador del fútbol chileno, Osvaldo "Pata Bendita" Castro, ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en México.

En una ceremonia realizada este martes en territorio azteca, el ex futbolista nacional fue homenajeado junto a otras grandes estrellas del deporte.

Entre ellos estaban Gary Lineker, Ubaldo Fillol, René Higuita, Iker Casillas, Dunga y Francisco "Paco" Palencia, quienes recibieron un merecido aplauso.

La ex figura de 78 años no ocultó su emoción por el galardón, entregando un emotivo discurso en el que reconoció estar "muy contento por este trofeo que me han dado".

"Jugué hasta los 36 años, salí cinco veces campeón en Chile, también en México, y es primera vez que me regalan este trofeo, que lo voy a cuidar como oro", agregó.

El chileno aprovechó de agradecer "a todos mis entrenadores y a los jugadores que estuvieron al lado mío, porque lo que hice en el fútbol mexicano no lo hice solo, lo hice apoyado por mis compañeros. Siempre voy a hablar de ellos. Muchas gracias".

"LO CUIDARÉ COMO ORO". 🇨🇱🫡 Osvaldo Castro 'Pata Bendita', mítico del futbol chileno y la Liga MX, compartió palabras de agradecimiento al ser exaltado al Salón de la Fama del Futbol Internacional. #LaCasaDeLosInmortales pic.twitter.com/JtIJZccoqQ — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 12, 2025

La extraordinaria carrera de Osvaldo "Pata Bendita" Castro

Nacido en Copiapó en 1947, Castro comenzó su carrera en Unión La Calera, pasando por Deportes Concepción y Universidad Católica en el fútbol nacional.

Dueño de una zurda gloriosa, Pata Bendita marcó una época en México al destacar en clubes como América, Jalisco, el antiguo Coyotes Neza y Pumas.

Por La Roja disputó un total de 28 cotejos en los que anotó 7 goles.