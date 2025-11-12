Chile vs Rusia: Cuándo y a qué hora juega La Roja el amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena afrontará un nuevo desafío internacional, chocando en esta ocasión ante Rusia en un importante amistoso.

La Roja medirá fuerzas contra el Sbornaya pensando en el nuevo proceso, el que tiene como gran objetivo la clasificación al Mundial 2030.

Pensando en esto, el entrenador Nicolás Córdova citó a varios jugadores jóvenes que pretenden ganarse un lugar en el equipo, entre los que están Iván Román, Ian Garguez, Agustín Arce y Lautaro Millán.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Rusia el partido amistoso?

El partido entre Chile y Rusia está programado para este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país.

El escenario será el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, recinto con capacidad para recibir a más de 45 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Rusia?

El cotejo del conjunto nacional contra los dirigidos por Valeri Karpin será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver este esperado encuentro de manera online y totalmente gratis.