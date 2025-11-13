Arranca la nueva Roja: Los 5 jugadores que podrían debutar en el amistoso ante Rusia - Chilevisión

La Selección Chilena quiere cerrar de la mejor manera el 2025, donde se enfrentará a Rusia y Perú en importantes amistosos.

El primer encuentro será ante el Sbornaya este sábado 15 de noviembre, duelo en el que hay varios jugadores que podrían jugar por primera vez con La Roja.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova es que los jóvenes tomen ritmo en el equipo adulto, teniendo que muchos de ellos serán importantes en el proceso al Mundial 2030.

Los jugadores que preteden estrenarse con La Roja

Dentro de la nómina, dada a conocer hace algunos días, hay un total de 5 futbolistas que podrían estrenarse con la camiseta nacional.

Entre ellos está Matías Sepúlveda, el más experimentado (26 años) que ya ha sido convocado en otras ocasiones, aunque sin sumar minutos.

El Tucu ha mostrado regularidad en Universidad de Chile y asoma como alternativa fiable para el puesto de lateral izquierdo, el que tiene como carta fija a Gabriel Suazo.

Al defensa se suman dos arqueros, un volante de confianza para Córdova en la Sub 20 y un defensa que viene de ser campeón con Coquimbo Unido.

Lista de jugadores que podrían debutar en La Roja ante Rusia