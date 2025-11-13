 Chile vs Rusia: Quién transmite EN VIVO el partido amistoso de La Roja - Chilevisión
Chile vs Rusia: Quién transmite EN VIVO el partido amistoso de La Roja

La Roja se medirá a Rusia en lo que será uno de sus últimos partidos del año, buscando seguir tomando ritmo de cara al nuevo proceso.

Jueves 13 de noviembre de 2025 | 10:25

La Selección Chilena jugará uno de sus últimos partidos este 2025, enfrentando en esta oportunidad a Rusia en un amistoso.

La Roja pretende seguir agarrando ritmo pensando en el esperado recambio, buscando que jóvenes jugadores tomen la posta de cara a los próximos desafíos.

Tras este encuentro, el combinado nacional cerrará el año con Perú en otra edición del Clásico del Pacífico.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Rusia por amistoso internacional?

El partido de Chile ante Rusia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además, el esperado amistoso internacional lo podrás ver totalmente gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Rusia por amistoso internacional?

El choque de los dirigidos por Nicolás Córdova contra el Sbornaya está programado para el sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país.

El estadio para este compromiso es el Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, recinto en el que hace de local el PFC Sochi.

