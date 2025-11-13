VIDEO | Así narró la TV de Perú insólito error de su arquero ante Rusia: Ahora enfrentará a Chile - Chilevisión

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, cometió un grosero error en el empate 1-1 ante Rusia este miércoles en el amistoso internacional.

El experimentado meta perdió la pelota en la salida y le permitió a Aleksandr Golovin abrir la cuenta, todo esto cuando iban solamente 17 minutos del primer tiempo.

La inédita acción generó molestia en la transmisión del vecino país, donde el relator simplemente no podía creer lo que estaba viendo.

"Epa. No, no, no, no. Buen, es fútbol y puede pasar, pero qué manera tan absurda de ponernos abajo (en el marcador). Lo gana Rusia", narró mientras se escuchó hasta un golpe en la mesa.

Afortunadamente para La Bicolor, que se enfrentará a Chile la próxima semana, Álex Valera puso la paridad y le permitió al plantel incaico no marcharse con un sabor tan amargo.

Por su parte, Gallese se recompuso y tuvo una fantástica atajada que le permitió a su escuadra seguir con vida en el cotejo.

Mira el video acá

¿Cuándo juegan Chile y Perú el amistoso internacional?

El partido entre Chile y Perú está fijado para el martes 18 de noviembre a las 14:00 horas de Chile en Sochi, Rusia.

El amistoso será el último de La Roja en este 2025.