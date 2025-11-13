Zidane Yáñez fue destacado por diario español tras Mundial Sub 17: “Ha dejado su sello” - Chilevisión

Pese a la eliminación de Chile del Mundial Sub 17, en Europa hay un jugador del plantel que poco a poco comienza a hacerse conocido.

Se trata de Zidane Yáñez, pieza clave del equipo que marcó un gol en la victoria 2-1 ante Canadá por la tercera fecha de la fase de grupos, duelo en el que lamentablemente fue expulsado.

El delantero nacional fue destacado por el diario Marca, quienes destacaron su paso por la cita planetaria y dieron a conocer su historia.

Zidane Yáñez genera ruido en España

El prestigioso medio español le dedicó una nota al atacante, recalcando que a pesar de nacer en Estados Unidos y tener madre puertorriqueña "se decantó por Chile".

"Con el '10' a la espalda, ha dejado su sello en el Mundial sub 17", señaló el matutino que resaltó su tanto y un globito que dio en el travesaño en el que frente a Uganda.

Además, Marca remarcó que su nombre se debe al fanatismo de su padre por Zinedine Zidane, gloria del Real Madrid y la Selección Francesa.

"Ya lo saben: Un nuevo Zidane anda suelto", agregó el diario sobre el ariete que ahora volverá al New York City, club con el que ya firmó contrato como profesional.