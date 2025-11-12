Con México incluido: Los equipos que terminaron “peor” que Chile y que clasificaron en Mundial Sub 17 - Chilevisión

Este martes finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 17, la que lamentablemente tuvo a la Selección Chilena sin poder clasificar a la siguiente ronda.

La Roja venció 2-1 a Canadá en su último duelo, pero terminó en el cuarto lugar de su zona por diferencia de goles en un inédito desenlace.

Los 4 puntos conseguidores no le alcanzaron a los pupilos de Sebastián Miranda, quienes no ocultaron su frustración por no poder continuar en la cita planetaria de Qatar.

Chile sacó más puntos que varias selecciones clasificadas

Un aspecto muy particular es que el combinado nacional rescató más unidades que varias selecciones clasificadas a la nueva fase, esto a pesar de ser último en su grupo.

En concreto, Chile tuvo mejor rendimiento que Marruecos, Túnez, México y República Checa, equipos que finalizaron con 3 puntos en sus respectivas zonas.

Si bien esto no trae ningún beneficio deportivo, da cuenta de que Chile se exigió al máximo y luchó hasta el final para seguir con vida.

Así se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre:

Portugal vs Bélgica

Zambia vs Mali

Suiza vs Egipto

Francia vs Colombia

Argentina vs México

Irlanda vs Canadá

Estados Unidos vs Marruecos

Brasil vs Paraguay

Sábado 15 de noviembre: