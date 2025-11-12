Con México incluido: Los equipos que terminaron “peor” que Chile y que clasificaron en Mundial Sub 17 - Chilevisión

Pese a la gran victoria ante Canadá en su último encuentro, la Selección Chilena dijo adiós a la cita planetaria de Qatar.
Este martes finalizó la fase de grupos del Mundial Sub 17, la que lamentablemente tuvo a la Selección Chilena sin poder clasificar a la siguiente ronda.
La Roja venció 2-1 a Canadá en su último duelo, pero terminó en el cuarto lugar de su zona por diferencia de goles en un inédito desenlace.
Los 4 puntos conseguidores no le alcanzaron a los pupilos de Sebastián Miranda, quienes no ocultaron su frustración por no poder continuar en la cita planetaria de Qatar.
Un aspecto muy particular es que el combinado nacional rescató más unidades que varias selecciones clasificadas a la nueva fase, esto a pesar de ser último en su grupo.
En concreto, Chile tuvo mejor rendimiento que Marruecos, Túnez, México y República Checa, equipos que finalizaron con 3 puntos en sus respectivas zonas.
Si bien esto no trae ningún beneficio deportivo, da cuenta de que Chile se exigió al máximo y luchó hasta el final para seguir con vida.
