Chile derrotó a Canadá, pero quedó eliminado del Mundial Sub 17 por diferencia de goles - Chilevisión

La Selección Chilena dijo adiós al Mundial Sub 17. Pese a derrotar 2-1 a Canadá, La Roja se despidió de la cita planetaria al quedar última en el Grupo K.

El combinado nacional tenía que ganar para tener aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda al menos como uno de los mejores terceros, cumpliendo su tarea en un gran partido.

The Canucks tomó la ventaja con un tanto de Shola Jimoh en el primer tiempo, pero llegó la respuesta de Zidane Yáñez y Matías Orellana en el complemento.

Lamentablemente, la victoria de Uganda sobre Francia provocó que se diera un inédita triple empate en la zona con todos los equipos sumando 4 puntos.

En ese escenario, los pupilos de Sebastián Miranda finalizaron en el cuarto lugar por diferencia de goles (-1), pagando muy caro la derrota ante los galos y el empate sobre el final contra el cuadro africano.

La victoria de Chile ante Canadá no le alcanza en el Mundial Sub 17

De manera insólita, el Grupo K del Mundial Sub 17 culminó con las cuatro selecciones en igualdad de condiciones.

A raíz de esto, La Roja necesitaba ganar por un gol más de diferencia o que los galos le robaran un punto a Las Grullas, situación que finalmente no se dio.

El choque con los norteamericanos tuvo de todo, con una roja a Yáñez por un planchazo, un gol errado por Amaro Pérez que pudo cambiar la historia y un penal desperdiciado por The Canucks en los descuentos.

De esta forma, Francia y Canadá clasifican como primero y segundo respectivamente, mientras que Uganda accederá como uno de los mejores terceros.