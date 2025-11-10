Chile vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17, enfrentándose en esta ocasión a Canadá en un partido clave y determinante por la fase de grupos.

La Roja tiene la obligación de ganar luego de la caída ante Francia en el estreno y la igualdad ante Uganda.

En cambio, el conjunto norteamericano está realizando una gran campaña en el certamen, donde comparte la cima de la zona con Francia tras una victoria y un empate.

Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17: Dónde verlo GRATIS

El partido de Chile ante Canadá, válido por la fecha 3° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y completamente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Canadá GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial duelo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Canadá?

El compromiso del conjunto nacional contra Canadá inicia a las 09:30 horas de Chile de este martes 11 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.