 Chile vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17

La Roja disputa su tercer partido en el Mundial Sub 17, jugando una verdadera final ante Canadá en el cierre del Grupo K.

Lunes 10 de noviembre de 2025 | 19:27

La Selección Chilena vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17, enfrentándose en esta ocasión a Canadá en un partido clave y determinante por la fase de grupos.

La Roja tiene la obligación de ganar luego de la caída ante Francia en el estreno y la igualdad ante Uganda. 

En cambio, el conjunto norteamericano está realizando una gran campaña en el certamen, donde comparte la cima de la zona con Francia tras una victoria y un empate. 

Chile vs Canadá por el Mundial Sub 17: Dónde verlo GRATIS

El partido de Chile ante Canadá, válido por la fecha 3° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y completamente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Canadá GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial duelo, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Canadá?

El compromiso del conjunto nacional contra Canadá inicia a las 09:30 horas de Chile de este martes 11 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

08:24

Chile vs Canadá | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Tabla de posiciones Mundial Sub 17: La Roja terminó cuarta en inédito desenlace del grupo

Chile derrotó a Canadá, pero quedó eliminado del Mundial Sub 17 por diferencia de goles

Partido determinante: La formación de Chile para enfrentar a Canadá por el Mundial Sub 17
Publicidad
Publicidad