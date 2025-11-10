Chile vs Canadá: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Roja disputa su tercer partido en el Mundial Sub 17, jugando una verdadera final ante Canadá en el cierre del Grupo K.
La Selección Chilena vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17, enfrentándose en esta ocasión a Canadá en un partido clave y determinante por la fase de grupos.
La Roja tiene la obligación de ganar luego de la caída ante Francia en el estreno y la igualdad ante Uganda.
En cambio, el conjunto norteamericano está realizando una gran campaña en el certamen, donde comparte la cima de la zona con Francia tras una victoria y un empate.
El partido de Chile ante Canadá, válido por la fecha 3° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y completamente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
El compromiso del conjunto nacional contra Canadá inicia a las 09:30 horas de Chile de este martes 11 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.