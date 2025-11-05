Chile vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Chile no pudo ante Francia y cayó 2-0 en su debut por el Mundial Sub 17, partido disputado este miércoles en Doha, Qatar.

Por la primera fecha del Grupo K, La Roja no concretó sus chances y terminó siendo superada por la efectivdad del elenco galo.

Ahora, el combinado nacional se enfocará en el crucial duelo contra Uganda, el que está fijado para el sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas.