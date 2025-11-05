 Chile vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido

Por la primera fecha del Grupo K, La Roja cayó ante Francia en un partido en el que tuvo varias chances para llevarse un mejor resultado.

Miércoles 5 de noviembre de 2025 | 14:38

Chile no pudo ante Francia y cayó 2-0 en su debut por el Mundial Sub 17, partido disputado este miércoles en Doha, Qatar.

Por la primera fecha del Grupo K, La Roja no concretó sus chances y terminó siendo superada por la efectivdad del elenco galo.

Ahora, el combinado nacional se enfocará en el crucial duelo contra Uganda, el que está fijado para el sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Chile no pudo ante la efectividad de Francia y se estrenó con derrota en el Mundial Sub 17

“Resiliencia, unión y orgullo”: La Roja estrenó nueva camiseta que celebra la identidad nacional

Debut histórico: La formación de Chile para enfrentar a Francia en el Mundial Sub 17

Chile vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial Sub 17
Publicidad
Publicidad