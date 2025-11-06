Chile en el Mundial Sub 17: Cuándo vuelve a jugar y quién será su próximo rival - Chilevisión

Tras la ajustada derrota ante Francia, La Roja se enfocará en un duelo crucial pensando en la clasificación a la siguiente ronda de la cita planetaria.
Jueves 6 de noviembre de 2025 | 10:16
La Selección Chilena arrancó con el pie izquierdo su periplo en el Mundial Sub 17, cayendo 2-0 ante Francia en su debut por el Grupo K.
La Roja tuvo una correcta presentación y jugó de igual a igual en gran parte del encuentro, pero los galos aprovecharon las pelotas detenidos y terminaron llevándose el cotejo.
Ahora, el elenco nacional deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en si siguiente duelo, el que será fundamental para seguir con chances de clasificar a la siguiente ronda.
El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17 está fijado para el sábado 8 de noviembre, día en que se enfrentará a Uganda.
La escuadra africana viene de caer 2-1 ante Canadá en un ajustado compromiso, el que se definió con una remontada sobre el final de The Canucks.
El crucial choque por la fase de grupos comenzará a las 9:30 horas de nuestro país.
Todos los detalles del Mundial Sub 17 los puedes ver en Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.