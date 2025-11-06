Chile en el Mundial Sub 17: Cuándo vuelve a jugar y quién será su próximo rival - Chilevisión

La Selección Chilena arrancó con el pie izquierdo su periplo en el Mundial Sub 17, cayendo 2-0 ante Francia en su debut por el Grupo K.

La Roja tuvo una correcta presentación y jugó de igual a igual en gran parte del encuentro, pero los galos aprovecharon las pelotas detenidos y terminaron llevándose el cotejo.

Ahora, el elenco nacional deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en si siguiente duelo, el que será fundamental para seguir con chances de clasificar a la siguiente ronda.

Mundial Sub 17: Fecha, hora y rival del próximo partido de Chile

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17 está fijado para el sábado 8 de noviembre, día en que se enfrentará a Uganda.

La escuadra africana viene de caer 2-1 ante Canadá en un ajustado compromiso, el que se definió con una remontada sobre el final de The Canucks.

El crucial choque por la fase de grupos comenzará a las 9:30 horas de nuestro país.

¿Dónde ver el Mundial Sub 17?

Todos los detalles del Mundial Sub 17 los puedes ver en Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.