Chile vs Uganda: Quién transmite el trascendental partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena jugará su segundo partido por el Mundial Sub 17, midiéndose en esta oportunidad a Uganda por el Grupo K.

Tras la ajustada derrota ante Francia en el debut, La Roja necesita sumar puntos para no perder terreno en la lucha por clasificar a la siguiente ronda de la cita planetaria.

El rival en esta oportunidad es el conjunto africano, quienes vienen de caer en los descuentros contra Canadá.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Uganda por el Mundial Sub 17?

El partido de Chile ante Uganda será transmitido por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles de esta nueva presentación de los naciones en el Mundial Sub 17.

Además, este importante compromiso lo podrás ver online y totalmente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Francia por el Mundial Sub 17?

Este nuevo encuentro de los pupilos de Sebastián Miranda en el torneo juvenil está programado para el sábado 8 de noviembre a las 9:30 horas de Chile.

El escenario nuevamente será el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar, donde hubo una importante presencia de público chileno en el estreno.