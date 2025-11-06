Duelo crucial en el Mundial Sub 17: Cómo ver GRATIS a Chile vs Uganda por la App MiCHV - Chilevisión

La Roja enfrentará un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 tras su caída por 2-0 ante Francia en su debut por el Grupo K del torneo.

Los dirigidos de Sebastián Miranda ahora tendrán que medirse ante la selección de Uganda con la misión de sumar de a tres pasa seguir avanzando en la cita planetaria.

Todos los detalles del Mundial Sub 17 los puedes ver en Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

¿Cómo ver Chile vs Uganda GRATIS?

El duelo entre Chile vs Uganda lo puedes serguir gratis a través de la pantalla de Chilevisión, con una completa cobertura en todas sus plataformas.

El encuentro está pactado para el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 horas (hora local).

¿Cómo descargar la APP MiCHV para ver a La Roja Sub 17?

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos: