 Duelo crucial en el Mundial Sub 17: Cómo ver GRATIS a Chile vs Uganda por la App MiCHV - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Duelo crucial en el Mundial Sub 17: Cómo ver GRATIS a Chile vs Uganda por la App MiCHV

La Selección tendrá que ir en busca de los puntos ante la selección africana para destacar en su grupo y avanzar a la siguiente fase del torneo. Puedes seguir todos los detalles a través de las plataformas de Chilevisión.

Jueves 6 de noviembre de 2025 | 20:09

La Roja enfrentará un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 tras su caída por 2-0 ante Francia en su debut por el Grupo K del torneo.

Los dirigidos de Sebastián Miranda ahora tendrán que medirse ante la selección de Uganda con la misión de sumar de a tres pasa seguir avanzando en la cita planetaria. 

Todos los detalles del Mundial Sub 17 los puedes ver en Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

¿Cómo ver Chile vs Uganda GRATIS?

El duelo entre Chile vs Uganda lo puedes serguir gratis a través de la pantalla de Chilevisión, con una completa cobertura en todas sus plataformas.

El encuentro está pactado para el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 horas (hora local).

¿Cómo descargar la APP MiCHV para ver a La Roja Sub 17?

Para descargar la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Chile en el Mundial Sub 17: Cuándo vuelve a jugar y quién será su próximo rival

¿Se ve en un Mundial? Manuel Pellegrini sorprende con un nuevo guiño a La Roja
05:50

Chile vs Francia | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Chile no pudo ante la efectividad de Francia y se estrenó con derrota en el Mundial Sub 17
Publicidad
Publicidad