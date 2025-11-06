Duelo crucial en el Mundial Sub 17: Cómo ver GRATIS a Chile vs Uganda por la App MiCHV - Chilevisión

La Selección tendrá que ir en busca de los puntos ante la selección africana para destacar en su grupo y avanzar a la siguiente fase del torneo. Puedes seguir todos los detalles a través de las plataformas de Chilevisión.
La Roja enfrentará un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 tras su caída por 2-0 ante Francia en su debut por el Grupo K del torneo.
Los dirigidos de Sebastián Miranda ahora tendrán que medirse ante la selección de Uganda con la misión de sumar de a tres pasa seguir avanzando en la cita planetaria.
Todos los detalles del Mundial Sub 17 los puedes ver en Chilevisión.
El duelo entre Chile vs Uganda lo puedes serguir gratis a través de la pantalla de Chilevisión, con una completa cobertura en todas sus plataformas.
El encuentro está pactado para el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 horas (hora local).
