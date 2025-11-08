 Chile vs Uganda | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Chile vs Uganda | Goles, resumen y compacto del partido

Por la segunda fecha del Grupo K del Mundial Sub 17, La Roja igualó ante Uganda en un duelo que se definió sobre el final.

Sábado 8 de noviembre de 2025 | 11:35

La Selección Chilena disputando su segundo partido por el Mundial Sub 17 este sábado, empatando 1-1 ante Uganda en Doha, Qatar.

La Roja se puso en ventaja con un gol de Bruno Torres, pero un agónico tanto de Derick Ssozi en los descuentos le impidió obtener un triunfo clave.

Con este resultado, el combinado nacional se jugará su clasificación a la siguiente ronda el martes 11 de noviembre contra Canadá.

