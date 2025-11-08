 Buscando puntos vitales en el Mundial Sub 17: Chile confirmó su formación para duelo ante Uganda - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Buscando puntos vitales en el Mundial Sub 17: Chile confirmó su formación para duelo ante Uganda

El entrenador Sebastián Miranda ratificó algunos cambios con respecto al equipo que se presentó en el debut, entre los que está el ingreso de Zidane Yáñez.

Sábado 8 de noviembre de 2025 | 08:35

Chile dio a conocer su formación para su segundo partido por el Mundial Sub 17, donde se mide a Uganda en una verdadera final.

Tras la caída ante Francia en la jornada inicial, La Roja pretende imponerse ante el cuadro africano y quedar con chances concretas de clasificar a la siguiente ronda.

Teniendo en cuenta, el entrenador Sebastián Miranda optó por realizar algunos cambios respecto al debut, entre los que está el ingreso de Zidane Yáñez.

La formación de Chile para enfrentar a Uganda

El combinado nacional salta a la cancha con: Vicente Villegas; Alonso Olguín, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Antonio Riquelme, Yastin Cuevas y Yáñez.

Chile vs Uganda: Hora y dónde ver el partido por Mundial Sub 17

El partido de Chile ante Uganda por el Mundial Sub 17 comienza a las 9:30 horas de este sábado 8 de noviembre.

La segunda presentación de La Roja en el torneo será transmitida en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Tabla de posiciones Mundial Sub 17: Chile suma su primer punto y definirá clasificación ante Canadá

Chile vs Uganda | Goles, resumen y compacto del partido

Chile deja escapar la victoria en la última jugada y empata ante Uganda en el Mundial Sub 17

Chile vs Uganda: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17
Publicidad
Publicidad