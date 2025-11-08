Buscando puntos vitales en el Mundial Sub 17: Chile confirmó su formación para duelo ante Uganda - Chilevisión

El entrenador Sebastián Miranda ratificó algunos cambios con respecto al equipo que se presentó en el debut, entre los que está el ingreso de Zidane Yáñez.
Sábado 8 de noviembre de 2025 | 08:35
Chile dio a conocer su formación para su segundo partido por el Mundial Sub 17, donde se mide a Uganda en una verdadera final.
Tras la caída ante Francia en la jornada inicial, La Roja pretende imponerse ante el cuadro africano y quedar con chances concretas de clasificar a la siguiente ronda.
Teniendo en cuenta, el entrenador Sebastián Miranda optó por realizar algunos cambios respecto al debut, entre los que está el ingreso de Zidane Yáñez.
El combinado nacional salta a la cancha con: Vicente Villegas; Alonso Olguín, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Antonio Riquelme, Yastin Cuevas y Yáñez.
El partido de Chile ante Uganda por el Mundial Sub 17 comienza a las 9:30 horas de este sábado 8 de noviembre.
La segunda presentación de La Roja en el torneo será transmitida en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.