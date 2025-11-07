Chile vs Uganda: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17, enfrentándose en esta ocasión a Uganda en un partido crucial por la fase de grupos.

La Roja tiene la obligación de sumar puntos luego de la caída ante Francia en el estreno, encuentro en el que el equipo mostró pasajes de buen fútbol y contó con varias chances de gol.

Por la otra vereda está la escuadra africana, quienes están jugando por primera vez una cita planetaria en cualquier categoría y fueron superados por Canadá en el debut.

Chile vs Uganda por el Mundial Sub 17: Dónde verlo GRATIS

El partido de Chile ante Uganda, válido por la fecha 2° del Mundial Sub 17, será transmitido por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y completamente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Uganda GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial duelo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Uganda?

El compromiso del conjunto nacional contra Las Grullas inicia a las 9:30 horas de Chile de este sábado 8 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.