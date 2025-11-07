Chile vs Uganda: Dónde verlo ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Roja disputa su segundo partido en el Mundial Sub 17, jugando una verdadera final ante Uganda por la fecha 2° del Grupo K.
Viernes 7 de noviembre de 2025 | 19:55
La Selección Chilena vuelve a la cancha en el Mundial Sub 17, enfrentándose en esta ocasión a Uganda en un partido crucial por la fase de grupos.
La Roja tiene la obligación de sumar puntos luego de la caída ante Francia en el estreno, encuentro en el que el equipo mostró pasajes de buen fútbol y contó con varias chances de gol.
Por la otra vereda está la escuadra africana, quienes están jugando por primera vez una cita planetaria en cualquier categoría y fueron superados por Canadá en el debut.
El partido de Chile ante Uganda, válido por la fecha 2° del Mundial Sub 17, será transmitido por Chilevisión.
Además de la TV abierta, este tremendo encuentro lo podrás ver online y completamente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el crucial duelo, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del conjunto nacional contra Las Grullas inicia a las 9:30 horas de Chile de este sábado 8 de noviembre, disputándose en el Aspire Zone Compex de Doha, Qatar.