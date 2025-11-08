Chile deja escapar la victoria en la última jugada y empata ante Uganda en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena sumó su primer punto en el Mundial Sub 17, luego de igualar 1-1 a Uganda este sábado.

Por la fecha 2° del Grupo K, La Roja disputó un durísimo encuentro contra los africanos en el que tuvo la ventaja hasta los descuentos.

Los nacionales sufrieron bastante desde el comienzo, con el palo salvando nuestro arco en la primera acción del encuentro y con el arquero Vicente Villegas respondiendo con seguridad.

Pese a la constante presión de su rival, los pupilos de Sebastián Miranda se las arreglaron para ponerse en ventaja con un certero cabezazo de Bruno Torres en el cierre del lapso inicial.

El defensa de Colo Colo, y capitán del equipo, aprovechó la mala salida del arquero Edrisah Waibi para abrir la cuenta.

Uganda amarga en la última jugada a La Roja

En el segundo tiempo, Las Grullas siguieron manejando la pelota, pero otra vez fue La Roja la que tuvo ocasiones claras que pudieron liquidar la historia.

Primero fue Zidane Yáñez con un gran picotón que pegó en el travesaño y después con una jugada colectiva entre Francisco Daza y Antonio Riquelme, este último una de las grandes figuras.

Sobre el final, un tiro de esquina fue conectado por lo justo con Derick Ssozi, quien empujó la pelota con lo justo y termina dándole un empate a los africanos.

Este resultado deja le permite al combinado nacional sumar un punto en dos fechas, lo que la obliga a ganar en la fecha final para tener opciones de clasificar.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por el Mundial Sub 17?

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 17 será el martes 11 de noviembre, día en que se medirá a Canadá a las 9:30 horas.

Por su parte, Uganda se enfrentará a Francia en la misma jornada.