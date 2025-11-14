La tranquilidad de Nicolás Córdova por su trabajo en La Roja: “Vamos por buen camino” - Chilevisión

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, destacó que el proyecto que lidera está "por buen camino" y apuntó que "ha tenido buenos resultados".

En la previa del amistoso de La Roja ante Rusia de este sábado, el estratega comentó que "sabía muy bien que al lugar que venía es difícil hacer un cambio. Se necesita mucho tiempo. La realidad es que estamos muy tranquilos, conscientes de que vamos por un buen camino".

"Nos han dicho en todos los lugares que hemos ido que están gratamente sorprendidos del proyecto y cómo de a poco va encaminado. Esto ha tenido buenos resultados, otros no tanto", agregó.

En ese escenario, el DT afirmó que "lamentablemente, el Mundial Sub 20 no fue lo que queríamos, pero también aborda una realidad que hay que seguir construyendo".

"Es súper fácil apuntar. Nosotros estamos apuntando sobre la construcción de un proyecto y no hablo de mí, me refiero a los jugadores", agregó.

Nicolás Córdova recalca que su foco es La Roja

Córdova indicó que "se han dicho tantas cosas, pero la verdad es que yo no me voy a hacer cargo de lo que dicen otras personas que no están adentro".

"Me importa mucho lo que me dicen mis pares, lo que dicen los gerentes técnicos de los clubes y la gente que trabaja con nosotros, cómo discutimos para que más jugadores estén en Europa, ese es mi único foco", agregó.

El adiestrador no se quedó ahí y remarcó que "lo que pasa afuera es parte de la vida de cualquier entrenador de selección, que está absolutamente expuesto. Lo tomo con absoluta naturalidad. Me molesta cuando se miente eso sí, ahí estamos cruzando una línea".