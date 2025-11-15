Rusia vs Chile: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso - Chilevisión

La Roja visita a Rusia buscando seguir tomando ritmo de cara al nuevo proceso, partido que se disputa ante una multitud en Sochi.
Sábado 15 de noviembre de 2025 | 09:34
La Selección Chilena afronta un nuevo partido pensando en el proceso que da sus primeros pasos, visita este sábado a Rusia.
La Roja mide fuerzas ante el Sbornaya buscando agarrar ritmo, duelo para el que el entrenador Nicolás Córdova citó a futbolistas experimentados y algunos más jóvenes.
Una de las principales novedades es el regreso de Darío Osorio, quien no juega un duelo con el equipo nacional desde mediados de junio.
El partido de Chile ante Rusia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, este importante cotejo lo podrás ver completamente gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el amistoso internacional, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de La Roja contra los dirigidos por Valeri Karpin inicia a las 12:00 horas de Chile de este sábado 15 de noviembre, disputándose en el Estadio Olímpico de Fisht de Sochi.