 Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Rusia con las reacciones EN VIVO - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Rusia con las reacciones EN VIVO

La Roja quiere seguir afinando detalles y salta otra vez a la cancha, enfrentando en esta oportunidad a Rusia en Sochi.

Sábado 15 de noviembre de 2025 | 10:46

La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha este sábado 15 de noviembre, día en que se mide a Rusia en un amistoso internacional.

Pensando en el nuevo proceso, La Roja viaja a Sochi para lo que es parte de la última fecha FIFA de este 2025.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Nicolás Córdova convocó a varios futbolistas jóvenes, entre los que hay varios que disputaron el Mundial Sub 20.

El compromiso lo puedes seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoiy Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando en vivo a todo lo que ocurre.

Sigue las reacciones EN VIVO acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Los jugadores de Chile que generaron lluvia de comentarios tras triunfo ante Rusia

Rusia vs Chile: Revive las reacciones a la victoria de La Roja en nuevo amistoso

Rusia vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido

Chile se hace fuerte en Rusia y logra un gran triunfo en amistoso internacional
00:53

De no creer: El insólito penal que no se le cobró a Chile ante Rusia que irritó a Nicolás Córdova

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad