Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Rusia con las reacciones EN VIVO - Chilevisión

La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha este sábado 15 de noviembre, día en que se mide a Rusia en un amistoso internacional.

Pensando en el nuevo proceso, La Roja viaja a Sochi para lo que es parte de la última fecha FIFA de este 2025.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador Nicolás Córdova convocó a varios futbolistas jóvenes, entre los que hay varios que disputaron el Mundial Sub 20.

El compromiso lo puedes seguir en vivo con Javier Manríquez (@guororororoi) y Vicente Quijada (@vichoquijada), quienes están reaccionando en vivo a todo lo que ocurre.

