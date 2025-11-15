Amistoso internacional: Sigue el partido de Chile vs Rusia con las reacciones EN VIVO - Chilevisión

La Roja quiere seguir afinando detalles y salta otra vez a la cancha, enfrentando en esta oportunidad a Rusia en Sochi.
La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha este sábado 15 de noviembre, día en que se mide a Rusia en un amistoso internacional.
Pensando en el nuevo proceso, La Roja viaja a Sochi para lo que es parte de la última fecha FIFA de este 2025.
Teniendo en cuenta esto, el entrenador Nicolás Córdova convocó a varios futbolistas jóvenes, entre los que hay varios que disputaron el Mundial Sub 20.
