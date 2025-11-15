 Rusia vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Rusia vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido

La Roja volvió a sonreír y venció en Sochi a Rusia, sumando una importante victoria en la última fecha FIFA del 2025.

Sábado 15 de noviembre de 2025 | 14:03

Un gran triunfo logró la Selección Chilena este sábado, venciendo 2-0 a Rusia en condición de visitante en un nuevo amistoso.

Los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton le permitieron a La Roja sumar una victoria en lo que es la última fecha FIFA de este 2025.

El duelo marcó el debut de Francisco Salinas y Agustín Arce, jóvenes jugadores que pretenden ganarse un lugar de cara al futuro.

