Los jugadores de Chile que generaron lluvia de comentarios tras triunfo ante Rusia - Chilevisión

 Los jugadores de Chile que generaron lluvia de comentarios tras triunfo ante Rusia
La Roja se impuso a Rusia en condición de visitante, partido que generó diversas reacciones de los hinchas en las redes sociales.

Sábado 15 de noviembre de 2025 | 14:33

Chile se hizo fuerte en Rusia y venció 2-0 a la selección local, logrando su segundo triunfo consecutivo en este nuevo proceso.

La Roja se impuso en un duro encuentro, donde le tocó sufrir y en el que otra vez apareció la seguridad del arquero Lawrence Vigoroux.

Como suele suceder en estos encuentros, los hinchas estuvieron atentos y se expresaron en las redes sociales por el rendimiento del equipo y de los jugadores.

Los señalados por los hinchas de La Roja

Dos de los principales señalados fueron Gonzalo Tapia y Darío Osorio, quienes formaron la dupla de ataque en el choque contra el Sbornaya.

Por un lado, los fanáticos valoraron al atacante del Sao Paulo que abrió la cuenta aprovechando su potencia física en el primer tiempo.

"Qué manera de crecer", afirmó un usuario sobre el ex Universidad Católica, uno de los que parece haberse ganado un lugar con Nicolás Córdova.

Por su parte, el zurdo otra vez fue cuestionado, donde los aficionados aseguraron que esperan mucho más.

Mira los comentarios

