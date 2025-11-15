Los jugadores de Chile que generaron lluvia de comentarios tras triunfo ante Rusia - Chilevisión

Chile se hizo fuerte en Rusia y venció 2-0 a la selección local, logrando su segundo triunfo consecutivo en este nuevo proceso.

La Roja se impuso en un duro encuentro, donde le tocó sufrir y en el que otra vez apareció la seguridad del arquero Lawrence Vigoroux.

Como suele suceder en estos encuentros, los hinchas estuvieron atentos y se expresaron en las redes sociales por el rendimiento del equipo y de los jugadores.

Los señalados por los hinchas de La Roja

Dos de los principales señalados fueron Gonzalo Tapia y Darío Osorio, quienes formaron la dupla de ataque en el choque contra el Sbornaya.

Por un lado, los fanáticos valoraron al atacante del Sao Paulo que abrió la cuenta aprovechando su potencia física en el primer tiempo.

"Qué manera de crecer", afirmó un usuario sobre el ex Universidad Católica, uno de los que parece haberse ganado un lugar con Nicolás Córdova.

Por su parte, el zurdo otra vez fue cuestionado, donde los aficionados aseguraron que esperan mucho más.

Mira los comentarios

emociona como Hernán Crespo le enseñó a jugar fútbol de nuevo a Gonzalo Tapia — TE BAILÓ TÁCTICAMENTE HUGO GONZÁLEZ (@echofoneras) November 15, 2025

Golazo de Gonzalo Tapia.

Qué manera de crecer como jugador desde 2024.

Tiago Nunes le encontró el puesto, y ahora está aprendiendo mucho con Crespo, que fue crack como 9. — Daniel Grunberg (@DeTaquito__) November 15, 2025

Gonzalo Tapia tiene que ser el centrodelantero de Chile. Un año con Crespo y entiende como se juega de 9 — PAULO (@loobos) November 15, 2025

A mis nietos les diré que Oliver Atom fue inspirado en gonzalo tapia pic.twitter.com/ij6FzxJVXC — ⭐⭐Cruzabot⭐⭐ Garnero el último 10 (@botcitoasdf) November 15, 2025

Gonzalo Tapia era demasiado delantero para River… — Alvaro Duque (@AguanteCatolica) November 15, 2025

Hoy jugó Darío Osorio? — Birdman of the Sand (@LordBirdman) November 15, 2025

Osorio es tremendo jugador, pero no lo demuestra por chile. — Failero (@Failero_11) November 15, 2025