Jugó el Sudamericano Sub 20: La drástica decisión que tomaron en Orlando City con Favian Loyola - Chilevisión

Favian Loyola, futbolista chileno que disputó el Sudamericano Sub 20, no continuará jugando en el Orlando City a partir de la próxima temporada.

En sus redes sociales, el conjunto de Florida confirmó que cuatro jugadores no renovaron sus contratos finalizados este 2025.

Al delantero nacional se suman César Araújo, Shak Mohammed y el arquero Carlos Mercado, a quienes despidieron con un escueto agradecimiento en Instagram.

Esta situación obliga al atacante a buscar nuevo club de cara al 2026, donde podría darse la chance de que llegue a nuestro país en caso de que una institución lo busque.

Por su edad, el ariete sumaría minutaje Sub 21 en la nueva campaña, aspecto importante que ha complicado a varios equipos de Primera División.

Los números de Favian Loyola en el Orlando City

En el primer equipo del Orlando City, Loyola disputó solamente un partido (ante Chicago Fire el 2023) en los que no marcó goles.

En tanto, en el elenco B disputó 76 encuentros y anotó 11 tantos. Esta temporada fue al banco en 6 cotejos de la plantilla profesional, pero no sumó minutos.

Cabe recordar que el delantero no fue considerado para el Mundial Sub 20, afirmando que una lesión le impidió tener más rodaje previo a la cita planetaria.