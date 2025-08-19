Independiente vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora juegan revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile volverá a enfrentar a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde disputará la esperada revancha.

Los Azules llegarán al encuentro con la mínima ventaja obtenida en la ida, la que consiguió con un gol del encendido Lucas Assadi.

Sin embargo, el conjunto nacional lamentará la baja de Israel Poblete, quien se perderá este compromiso por una lesión muscular sufrida el pasado fin de semana.

¿Cuándo y a qué hora juegan Independiente y U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile está programado para este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

La revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Libertadores de América, recinto en el que se esperan más de 40 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Independiente vs U. de Chile?

El cotejo del Rojo de Avellaneda contra el cuadro laico será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la señal DirecTV.

Adicionalmente, el importante choque lo podrás ver por las plataformas Disney + y DGO. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.