Alarma en la U: La importante baja que tendrá para la revancha con Independiente por la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile aterrizó este lunes en Buenos Aires y ya se enfoca en el partido contra Independiente, válido por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules viajaron con una importante baja para el duelo: Es Israel Poblete, quien sufrió una lesión muscular y no estará ante el Rojo de Avellaneda.

El volante tuvo que ser reemplazado a los 60 minutos en la reciente derrota contra Audax Italiano por la Liga de Primera, dejando a Gustavo Álvarez sin una pieza importante.

La imposibilidad de contar con el ex Cobresal modifica los planes del estratega, que ahora deberá definir al reemplazante de un jugador que le daba mucha dinámica y que apuntaba a ser clave para mantener la ventaja lograda en la ida.

Las opciones que manejaría el DT argentino serían Sebastián Rodríguez o Marcelo Díaz, quienes pelearían por ser el acompañante de Charles Aránguiz en una zona clave.

Pensando en el mediano plazo, la lesión de Poblete lo pone inmediatamente en duda para el Superclásico frente a Colo Colo programado para el 31 de agosto.

¿Cuándo juegan la U e Independiente por Copa Sudamericana?

El partido entre Independiente y la U está programado para este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio Libertadores de América.

Para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Romántico Viajero debe ganar o empatar.