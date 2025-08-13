La furia de los hinchas de Independiente tras perder contra la U en la Sudamericana: “Son mejores” - Chilevisión

Muy molestos terminaron los hinchas de Independiente tras la derrota contra Universidad de Chile, que este miércoles pegó primero en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con gol de Lucas Assadi, Los Azules se impusieron 1-0 en el Estadio Nacional y dieron un enorme paso en busca de la ansiada clasificación.

La derrota generó la furia de los fanáticos del Rojo, quienes arremetieron contra uno de los chilenos del plantel.

Hinchas de Independiente criticaron a Felipe Loyola

Tras el tanto del delantero del conjunto laico, parte de la afición trasandina apuntó a Felipe Loyola y aseguró que su rendimiento ha disminuido.

El volante es uno de los más queridos del equipo, pero los seguidores afirmaron que es uno de los responsables de la caída junto a otros futbolistas.

"¿Es de la U?", "se olvidó completamente de jugar" o "un espanto" fueron solamente algunos de los comentarios, mientras que otros señalaron directa que el Romántico Viajero es mejor.

Además, el entrenador Julio Vaccari no se salvó y muchos manifestaron que se juega su futuro en la revancha, duelo que jugará el próximo miércoles 20 de agosto en Argentina.

