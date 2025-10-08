¿Se queda? Lautaro Millán anticipa qué hara si lo convocan a La Roja adulta - Chilevisión

El volante de la Selección Chilena Sub 20, Lautaro Millán, se refirió a la chance de representar a La Roja adulta en caso de ser convocado.

El futbolista de Independiente habló luego de la caída 4-1 del combinado nacional ante México, resultado que sentenció la eliminación del Mundial de la categoría.

En primer término, el mediocampista ofensivo valoró el haber representado al país y apuntó que "este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos".

"En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta", agregó.

Lautaro Millán se abre a la opción de jugar por Chile a nivel adulto

Acerca de la chance de representar definitivamente a la Selección Chilena absoluta, Millán fue tajante.

"Si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova). Si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile", aclaró.

El formado en el Rojo de Avellaneda nació en Bahía Blanca en agosto del 2005, pero puede representar a nuestro país debido a que es hijo de chileno.

En la cita planetaria, el joven fue titular en los cuatro partidos del elenco nacional y marcó un tanto en el triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda en el debut.