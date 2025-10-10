 Programación: Días y horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión
Programación: Días y horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub 20

La esperada ronda de los ocho mejores inicia con el gran duelo entre Colombia y España. Además, México se enfrentará a Argentina en el Estadio Nacional.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 17:21

El Mundial Sub 20 ya tiene a sus ocho selecciones clasificadas a cuartos de final, instancia que llega con verdaderos partidazos.

Uno de los compromisos que más promete es el de México ante Argentina, el que se disputará este sábado en el Estadio Nacional.

En la misma jornada, Colombia buscará dar el golpe a la cátedra y sacar del camino a una España que ha ido de menos a más en la cita planetaria.

El domingo  será el turno de Estados Unidos, escuadra que tiene en Benjamin Cremaschi al goleador del torneo y que apuesta a vencer a Marruecos.

El último duelo de esta fase será el de Francia, que sacó del camino de manera increíble a Japón en tiempo extra, frente a la encendida Noruega.

Programación cuartos de final Mundial Sub 20

Sábado 11 de octubre:

  • España vs Colombia: 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.
  • México vs Argentina: 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Domingo 12 de octubre:

  • Estados Unidos vs Marruecos: 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua
  • Noruega vs Francia: 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

